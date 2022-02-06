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الجالية المصرية بلندن تدعم المنتخب بأعلام مصر وزفة سيارات بعد حصد البطولة.. صور

الأحد، 06 فبراير 2022 07:18 م
الجالية المصرية بلندن تدعم المنتخب بأعلام مصر وزفة سيارات بعد حصد البطولة.. صور الجالية المصرية بلندن تستعد بالأعلام لدعم المنتخب
كتب محمود راغب

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أكد مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، أن المكتب الثقافى المصرى بالمملكة المتحدة بالتعاون مع المجلس المصرى فى بريطانيا وجه الدعوه لأبناء الجالية لمشاهدة مباراة النهائى فى كأس أمم إفريقيا بين مصروالسنغال، لافتا إلى أنها بمثابة فرصة عظيمة للشباب المصرى لتشجيع الفريق الوطنى على نجاحاته فى رفع اسم مصر.
 
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وأضاف رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، لليوم السابع، أنه تم تجهيز صالات خاصة لاستقبال أبناء الجالية وإعداد شاشة سينما والإعلام والتيشرتات لدعم المنتخب فى مباراته بالنهائى ، وكل ذلك من خلال فريق عمل يعمل لتجهيز الأجواء الحماسية لدعم المنتخب .
 
وكشف أنه سيتم التجهيز لزفة بالسيارات فى العاصمة البريطانية بأعلام مصر لتجوب العاصمة البريطانية حال الفوز بالنهائى .
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الجالية المصرية بلندن تستعد بالأعلام لدعم المنتخب

 
ويلتقى منتخبا مصر والسنغال فى نهائى كأس الأمم الأفريقية مساء الليلة، وذلك بعدما تخطى المنتخبان كلا من الكاميرون وبوركينا فاسو فى الدور قبل النهائي، لتصبح "الأميرة الأفريقية" على بعد خطوة واحدة من الفراعنة، بعد غياب دام حوالي 11 عاماً، منذ آخر تتويج للمنتخب المصرى بالبطولة فى عام 2010، عندما فاز على نظيره الغانى بهدف نظيف، بأقدام محمد ناجي جدو.
 
ويشهد ملعب باول بيا الأولمبي فى مدينة ياوندي الكاميرونية المباراة النهائية فى التاسعة مساءً
 
وتعقد الجماهير المصرية آمالا عريضة على جيل منتخب الفراعنة الحالى الموجود فى الكاميرون، بقيادة العالمى محمد صلاح، من أجل حصد لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة فى التاريخ على حساب السنغال فى المواجهة المرتقبة بينهما فى التاسعة مساء اليوم الأحد فى نهائى النسخة الـ 33 المقامة فى الكاميرون.

 


مصر والسنغال

مباراة مصر والسنغال

محمد صلاح

ساديو ماني

امم افريقيا

أمم أفريقيا

اليوم السابع بلس

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