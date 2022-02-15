حصاد الوزارات.. التعليم تحدد ضوابط امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التعليم تحدد ضوابط لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل
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