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حصاد الوزارات.. التعليم تحدد ضوابط امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تحدد ضوابط امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الثانويه العامه

وزير الرى

الرقعه الزراعيه

التموين

الصحه

الجرعه التنشيطيه

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