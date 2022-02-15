حصاد الوزارات.. التعليم تحدد ضوابط امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.