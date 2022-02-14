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الإثنين، 14 فبراير 2022 05:26 م
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حصاد الوزارات.. السكة الحديد توزع الورود على ركاب قطار الصعيد بمناسبة عيد الحب

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. السكة الحديد توزع الورود على ركاب قطار الصعيد بمناسبة عيد الحب توزيع الورود
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 
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