حصاد الوزارات.. السكة الحديد توزع الورود على ركاب قطار الصعيد بمناسبة عيد الحب

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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