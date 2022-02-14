الصحة: مليون و850 ألف زيارة لوحدات تنظيم الأسرة بالجمهورية للحصول على وسيلة

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ59 ألفا و201 منتفعة في شهر يناير الماضي من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الخدمية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 57 ألفا و588 منتفعة من خلال 141 قافلة صحة إنجابية وخدمية، تم تنفيذها بالمناطق النائية والأولى بالرعاية، كما تم تنفيذ 1613 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية.

وأشار "عبدالغفار" إلى فتح عيادتين لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الغربية، ومستشفى زايد التخصصي بمحافظة الجيزة، مؤكدًا استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزارة تقدم الدعم الفني للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية عن طريق تدريب فرق العمل بها على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، حيث تم تدريب 86 من منسقي الجمعيات الأهلية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دوري "بالمجان" وطبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى فتح عيادة أهلية جديدة بمحافظة الغربية؛ ليصل إجمالي عيادات الجمعيات الأهلية المُدعمة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 480 عيادة، بواقع 415 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65عيادة تابعة لمشروع "2 كفاية".

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أن إجمالي الزيارات لوحدات تنظيم الأسرة من الحاصلات على الوسائل، بلغ مليونا و849 ألفا و942 زيارة، لافتًا إلى صرف 66 ألفا و269 لولب نحاسي، ومليون و440 ألفا و941 حبة أحادية ومركبة، و22 ألفا و956 كبسولة تحت الجلد، و97 ألفا و840 حقنة أحادية ومركبة، بالإضافة إلى 369 ألفا و564 وسيلة أخرى.

وقال "عباس"، إنه تم تنفيذ مليون و517 ألفا و866 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم من خلالهن تقديم 83 ألفا و368 ندوة تثقيفية للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للمجتمع، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تحويل 806 آلاف و655 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة.

وأضاف "عباس"، أنه تم تدريب 1590 من مقدمي الخدمة على تقديم المشورة، وخدمات وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة بعد الولادة والإجهاض، كما تم تدريب 353 من مسئولات نوادي المرأة على تمكين المرأة، و243 من مسئولي الإحصاء على برنامجي "الوسام" والبرنامج الالكتروني للعيادات المتنقلة.

وتابع "عباس" أنه تم تنفيذ 3 زيارات إشرافية خلال الشهر الماضي، لـ 12 وحدة متخصصة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظات المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية، لمتابعة تقديم خدمات تنظيم الأسرة طبقاً لمعايير الجودة وللتحقق من توافر أرصدة وسائل تنظيم الأسرة.