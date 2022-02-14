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الصحة تخصص الخط الساخن 16328 للاستفسار عن علاج الصرع بالمجان

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:19 م
الصحة تخصص الخط الساخن 16328 للاستفسار عن علاج الصرع بالمجان الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية
كتب ــ وليد عبد السلام

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 قالت وزارة الصحة والسكان أن الصرع يصيب الدماغ والشخص الذي يصاب به له لرعاية خاصة، مضيفة أنه يمكن التواصل مع أطباء الصحة النفسية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال الرقم 16328.

الصرع هو حالة دماغية تسبب نوبات متكررة، والنوبات هي من الأعراض العصبية ناتجة عن تغيرات في النشاط الكهربائي للدماغ، نوبات الصرع التوترية القولونية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم نوبات الصرع الكبير، تسبب تغيرًا فى الوعى وتشنجات فى كامل الجسم تسبب بعض الأنواع الأخرى من النوبات أعراضًا غير ملحوظة.

حوالي 40 % من مصادر الصرع ليس لها سبب معروف وتعزى إلى عوامل وراثية يُعتقد أن الصرع أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الصرع أيضًا من أفراد الأسرة المقربين، وغالبًا ما تعزى نسبة الـ 60 % الأخرى من حالات الصرع إلى تلف الدماغ الناجم عن أحد العوامل التالية:

 

 


الصحة

الصحة النفسية

الصرع

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