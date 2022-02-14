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الصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:31 م
الصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة القوافل الطبية لحياة كريمة
كتب ـ وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل الاسماعيلية والبحيرة والمنيا والقاهرة والدقهلية .
 
ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
 

 


الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

حياة كريمة

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