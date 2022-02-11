اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 05:39 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الزراعة تعلن انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزه فى روسيا

الجمعة، 11 فبراير 2022 05:10 م
حصاد الوزارات.. الزراعة تعلن انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزه فى روسيا وزارة الزراعة
إعداد ــ محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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