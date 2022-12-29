اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تنظم يومى حقلى لتقييم "طماطم" البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:48 م
"الزراعة" تنظم يومى حقلى لتقييم "طماطم" البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  يوم حقلي، بمزرعة بحوث قها، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لتقييم 80 هجين طماطم من انتاج البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر.

وشارك في يوم الحقل، من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور حاتم إبراهيم  رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي، والدكتور احمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور  وهبه الجزار رئيس البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر،  واعضاء البرنامج، فضلا عن ممثلي عدد من الشركات العاملة في مجال البذور، وممثلوا جامعات المنصورة و كفر الشيخ و عين شمس والازهر، للوقوف  علي أفضل هذه الهجن.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج القومي لتقاوي الخضر، والذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، بمحطاتها البحثية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في انتاج تقاوي وبذور الخضر، محليا، لتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

يهدف البرنامج إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية.

وتتميز الأصناف الجديدة بمقاومتها للأمراض وتحمل الإصابة الفيروسية، والملوحة، والجفاف، والنمو داخل وخارج الصوب الزراعية في الأرض المكشوفة، وذات مواصفات جودة عالية وإنتاج يساوي أو يتفوق على الهجن المستوردة.

يشار  إلى أن وزارة الزراعة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية ، الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد توفيراً للنقد الأجنبي، وقد نجح البرنامج الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد من الاصناف والهجن لمحاصيل الخضر الرئيسية.


الاصناف والهجن لمحاصيل الخضر

وزارة الزراعة

تقاوى الحضر

بذور الخضروات

الطماطم



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة يتابع نتائج تقييم أصناف الطماطم ضمن البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:08 م

لجنة من وزارة الزراعة لمتابعة محصول الفراولة بالقنطرة غرب

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 06:51 م

وزير الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ81 مليون دولار

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:35 م

وزير الزراعة: تحصين 5.9 مليون رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:12 م

وزير الزراعة التونسى: استراتيجية متكاملة لتحسين إنتاجية الحبوب

السبت، 24 ديسمبر 2022 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة