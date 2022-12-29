"الزراعة" تنظم يومى حقلى لتقييم "طماطم" البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم حقلي، بمزرعة بحوث قها، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لتقييم 80 هجين طماطم من انتاج البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر.

وشارك في يوم الحقل، من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي، والدكتور احمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور وهبه الجزار رئيس البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر، واعضاء البرنامج، فضلا عن ممثلي عدد من الشركات العاملة في مجال البذور، وممثلوا جامعات المنصورة و كفر الشيخ و عين شمس والازهر، للوقوف علي أفضل هذه الهجن.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج القومي لتقاوي الخضر، والذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، بمحطاتها البحثية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في انتاج تقاوي وبذور الخضر، محليا، لتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

يهدف البرنامج إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية.

وتتميز الأصناف الجديدة بمقاومتها للأمراض وتحمل الإصابة الفيروسية، والملوحة، والجفاف، والنمو داخل وخارج الصوب الزراعية في الأرض المكشوفة، وذات مواصفات جودة عالية وإنتاج يساوي أو يتفوق على الهجن المستوردة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية ، الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد توفيراً للنقد الأجنبي، وقد نجح البرنامج الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد من الاصناف والهجن لمحاصيل الخضر الرئيسية.