التضامن: 133 ألف مستفيد من الطلاب والعاملين من وحدات الوزارة بالجامعات

كتب مدحت وهبة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى ديسمبر 2022، حيث أطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات الحكومية، وأصبح لديها 30 وحدة داخل 28 جامعة.





وفى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة من يونيو 2021 إلى ديسمبر2022 عدد 1568 نشاطًا، حيث بلغ عدد المستفيدين 133772 من الطلاب والعاملين، وذلك من خلال 30 وحدة فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت تفعيل برنامج شامل يتضمن الحماية الاجتماعية والتوعية الجيدة لمستهدفيه.





ففى محور الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، نفذت الوحدات عدد 478 نشاطًا، لعدد 77229 مستفيدًا، حيث هدفت بعض الأنشطة إلى تنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعى وبناء شخصية فعالة ولديها سمات قيادية وشعور بالمسئولية" ومن تلك الأنشطة "القيادة والتبعية – قادة التطوع الثقة بالنفس - كيف تكون قائد ناجح – مهارات الذات – التخطيط وصناعة النجاح – التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة – أساليب التفكير – مهارات حل المشكلات"، بالإضافة إلى نشر الوعى تجاه العديد من القضايا المختلفة "الشائعات – التغييرات المناخية – مناهضة العنف ضد المرأة - الزيادة السكانية – كيفية اختيار شريك الحياة – مخاطر الزواج المبكر – العنف الأسرى– الأمية الفكرية "، وكذلك نشر الوعى بالمخاطر النفسية والصحية لبعض القضايا النفسية والاجتماعية ومخاطر الإدمان وكيفية مواجهتها - ظاهرة الانتحار كيفية التعامل مع الأزمات – الضغوطات النفسية -إدارة الغضب- كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية.





كما على مستوى27 وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعات، تم تنفيذ ورش القيادة والتبعية لطلاب الجامعة ومتطوعين الوحدات شملت عدد 2830 مستفيدًا، تضمنت ورش عمل نظرية وعملية عن مفهوم القيادة وأنواعها وسمات القادة، ومحاكاة عملية للشخصية القيادية.





وإيمانًا بدور وأهمية وزارة التضامن الاجتماعى وخدماتها، هدفت وحدات التضامن الاجتماعى لنشر الوعى تجاه قضايا وخدمات الوزارة التى تقدمها لمواطنيها، فتنوعت العديد من الندوات ولقاءات التوعية تجاه الموضوعات المختلفة أبرزها "دور وزارة التضامن فى تحقيق التمكين الاقتصادى –دور وزارة التضامن فى مساعدة الفئات المهمشة -دور وزارة التضامن فى تحقيق العدالة الاجتماعية"، فى حين ألقت الوحدات الضوء على بعض برامج الوزارة " اثنين كفاية – مودة –وعى".





وكرست وحدات التضامن الاجتماعى ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها لعام "2021-2022" برامج تمكين اقتصادى للطلاب شمل على عدد "793" نشاطا، لعدد "33001" مستفيد، شملت الأنشطة الاهتمام بالطالب الجامعى فى عدد من المحاور تضمن أهمها دعم الطلاب المتعثرين ماديًا، والدعم الإيجابى ورفع الروح المعنوية للطلاب المتفوقين دراسيًا من خلال منح الفائقين، والاهتمام بتكوين طالب منتج مؤهل لسوق العمل، هذا بالإضافة لملف الطلاب ذوى الإعاقة ورصد كافة احتياجاتهم من برامج توعوية وتدريبية لازمة وأجهزة تعويضية وغيرها.





وقامت الوحدات بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديًا، وأعطت أولويتها للطلاب من الأسر ذات الدخل الضعيف وبدون دخل وأسر تكافل وكرامة، وطلاب ذوى الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة.





والجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعى قامت بدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعى وخروجهم لسوق العمل.





وأعطت الوحدات اهتماماتها بالطالب المتفوق، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزًا وحرصًا على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسى وخلق روح التنافس بين الطلاب، وتقديرًا وتكريمًا للطالب المتفوق خلال سنوات دراسته الجامعية ودعمه بمبلغ (500-1000) جنيه شهريًا، على المستوى الأخر امتدت منح الفائقين لتشمل الباحثين ( الماجيستير- الدكتوراه) من خلال منح مادية (1000) جنيه شهريًا و(25000) جنيه سنويًا تشجيعًا على مساعدة الوحدات لهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادى الذى يتحمله الباحثون خاصة فى الكليات العملية.





وبلغت وحدات التضامن بالجامعات المنفذ بها حضانات الفائقين حتى سبتمبر 2022 (25) وحدة، وهما وحدات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، المنصورة، الزقازيق، بنها، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، اسوان، جنوب الوادى، الوادى الجديد، طنطا، بنى سويف، كفر الشيخ، حلوان، السويس، أزهر أسيوط، بورسعيد، مطروح، الروسية، قناة السويس) وجارى تنفيذ برنامج حضانات الفائقين بالوحدات الأخرى بالجامعات.





واشتملت منح الفائقين على 1383 طالبا بالفرق الدراسية، بينما شمل الفائقين بالماجيتسير والدكتوراه 151 طالبا، وتراوح العدد الإجمالى لمستفيدى برنامج حضانات الفائقين حتى ديسمبر 2022 عدد( 1534)، وذلك بعشر كليات عملية وإنسانية مختاره مثل ( الطب- الصيدلة – الهندسة- العلوم – الزراعة – الآداب- التربية -الحقوق- الحاسبات والمعلومات).





وتقدم وحدات التضامن الاجتماعى بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات القروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى، حيث بلغت عدد مستفيدين بنك ناصر الاجتماعى من خلال الوحدات أكثر من (10000) خلال الوحدات، حيث بلغ نسبة فتح الحسابات (1838)، بينما شمل القروض عدد مستفيدين (369) مستفيدا بقيمة 31829513 بمختلف أنواعها (دعم المشروعات الصغيرة – القروض الاستثمارية- قروض الزواج – قرض الأسكان – قرض السيارة – شخصى -....)، وبلغ مستفيدين الودائع(171) بقيمة 22332680، فى حين اشتملت نسب الشهادات على 7511000 تقريبا.



وبلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات (16329)، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم، وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة.



وقامت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات بعد حصر احتياجات ذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة، بتوفير بعض الأجهزة كمرحلة أولى، حيث تم صرف عدد (1987) جهازًا تعويضيا ومساعد لذوى الهمم، تضمنت عدد (1498)جهاز لاب توب ناطق، وعدد(319)عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية وعدد ( 37 )نظارة طبية لضعاف البصر، عدد (112)سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية، (19)كرسى متحرك لذوى الإعاقة الحركية، (1) طرف صناعى، (1) عكاز.



ونفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات العديد من الأنشطة التوعوية والتدريبية المختلفة، حتى بلغ عدد المستفيدين (7782) من الأنشطة المنفذة من من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والحلقات النقاشية حيث تضمنت الأنشطة ( الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة وطرق الاستفادة منها من خلال الوحدات، توعية المجتمع الجامعى بكيفية التعامل ذوى الهمم، كارت الخدمات المتكاملة، تمكين ذوى الهمم إقتصاديًا، الإندماج والتطوع، مباديء الإسعافات الأولية).



وانطلقت سلسلة من المعسكرات الترفيهية لذوى الإعاقة نفذتها وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى وذلك تحت شعار (قادرون باختلاف)، حيث تم تنفيذ عدد (17)معسكرًا ترفيهيا، شمل عدد (1775) مستفيدًا بدأت هذه السلسلة بوحدة التضامن الاجتماعى بجامعة بورسعيد ومازال جارى تنظيمها فى باقى الجامعات، هدفت إلى تحقيق الدمج وكذلك غرس العديد من القيم والإيثار وحب المشاركة المجتمعية فى نفوس الطلاب، تضمن العديد من المسابقات الرياضية والجوائز العينية، وتنوعت الأنشطة الرياضية التى نفذتها الوحدات بالمعسكرات ( كرة الجرس، سباق الكراسى المتحركة، السلة، كرة اليد،التنس، عزف، غناء، رسم،...)، كما اشتملت كافة المعسكرات المنفذة علىى رفقاء ميسيرين لذوى الهمم وورش تدريبية لـ ( الإسعافات الأولية).



وأطلقت وحدات التضامن الاجتماعى لمتطوعين بنك التطوع المصرى بمؤسسة الاتحاد للسياسيات الاجتماعية العديد من المبادرات والتى شملت ( 10591) مستفيدًا، والتى لقت صدى إيجابى بشكل كبير فى نفوس الطلاب والمسئوليين داخل الجامعات، نذكر منها مبادرتى سيب بصمتك التى أطلقتها بعض الوحدات (بوحدة التضامن الاجتماعى جامعة أسوان، أسيوط،"و إنسان زينا والتى هدفت إلى تنمية الشعور بالمسئولية لدى الطلاب والعاملين بالجامعات بضرورة تبادل الخدمات والمهارات المختلفة بين الأفراد تحت مبدأ المنفعة المتبادلة، ومبادرة أنا مسئول بوحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم.



ونظمت معظم الوحدات تقريبًا مبادرات وحملات توعية تهدف لنشر التوعية بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة تحت العديد من المسميات( نقدر نحول الإعاقة لطاقة - أنا استطيع - إنسان ذينا – قادرون باختلاف – مختلفون لكن مبدعون "، فى حين أطلقت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعتى أسيوط وجنوب الوادى حملة بالتضامن هنجملها والتى هدفت لتنظيف بعض المناطق بالجامعة والمحافظة.



و فى الفترة الأخيرة نفذت بعض الوحدات برفقة متطوعيها حملات تشجيرية تحت مسمى " جملها بالأخضر " التى نفذتها وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الفيوم كمساهمة للمشاركة الفعالة للشباب فى التغيير الإيجابى للبيئة، وعدد المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعى أكثر من 20000 متطوع.