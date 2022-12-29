التنمية المحلية: 1.72 مليار جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في ملف المخلفات البلدية الصلبة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات بما يساهم في إعادة الشكل الجمارى والحضارى لجميع المحافظات وتحسين مستوى النظافة، فقد قامت الوزارة منذ توليه المسئولية وحتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بإستكمال متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات عبر الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المُخلفات .

وأشار وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن إجمالي الاستثمارات لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية بلغت حوالى 1.72 مليار جنيه ، واستعرض وزير التنمية المحلية الجهود التي تمت من الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الشريكة وعلى رأسها التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والإنتاج الحربى، حيث تم بتكلفة 35 مليون جنيه تم تسليم المدفن الصحي الآمن بالكيلو 5 – محافظة السويس بتاريخ 30/8/2022 حيث تبلغ المساحة الكلية للمدفن 40 ويوجد به العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات ، كما تبلغ مساحة خلية تجميع المخلفات الصلبة 10 فدان ويوجد بها شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح بالإضافة إلى بحيرة تجميع سائل الرشيح.

وأوأضح اللواء هشام آمنة أنه بتكلفة 15.5 مليون جنيه تم تسليم محافظة اسوان معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات بتاريخ 5/9/2022 تم تسليم المعدات التالية عدد 2 رأس جرار بنصف مقطورة سعة 40 طن وعدد 2 لودر سعة 1.3 م3 وعدد 2 عربة مجهزة بمكبس قمامة سعة 18م3.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بتكلفة 13.6 مليون جنيه تم تسليم محافظات عدد 8 لودار سعة 1.3 م3 بتاريخ 5/9/2022 للمساهمة في رفع عمليات الجمع والنقل وبتكلفة 162 مليون جنيه تم الإنتهاء من إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية بطاقة 500 طن/ يوم وبتكلفة قدرها 938 مليون جنيه وبتاريخ 7/12/2022 تم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية وبشراكة مع وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الإقتصادية والهيئة العربية للتصنيع ، ويتضمن العقد تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة منها 2 بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء و3 مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء وعدد 2 مدفن بمحافظة سوهاج بمدينتى سوهاج وجهينة، كما يتضمن العقد إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها 2.1 مليون طن بجميع المحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة أنه وبتكلفة سنوية 45 مليون جنيه وبتاريخ 10/11/2022 تم التعاقد مع شركة إنفيرون أدابت لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة لمحافظة القاهرة.

وأوضح وزير التتنمية المحلية أنه خلال الأيام القادمة سيتم تسليم المشروعات التالية وهى المدفن الصحي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 21 مليون جنيه والمدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 35 مليون جنيه والمدفن الصحي بمدينة الخطارة بمحافظة الشرقية بتكلفة 10 مليون جنيه ومصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل محافظة المنيا بتكلفة 90 مليون جنيه ورفع كفاءة خطي تدوير المخلفات بمصنع دفرة بمحافظة الغربية بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة أنه بإجمالي إستثمارات 284.3 مليون جنيه سيتم التسليم النهائي للمشروعات منها المدفن الصحي بمدينة كفر داودد بمحافظة المنوفية بتكلفة 35 مليون جنيه و المدافن الصحية بمدن (الداخلة – الخارجة – الفرافرة ) بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة 96 مليون جنيه والمدافن الصحية بمدن (سنور – سمسطا ) بمحافظة بني سويف بتكلفة 41 مليون جنيه و المدفن الصحي بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه والمحطة الوسيطة الثابتة بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بتكلفة 42.3 مليون جنيه والمحطة الوسيطة الثابتة بمدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بتكلفة 35 مليون جنيه.

وحول التنسيقات التي تمت خلال الفترة الماضية .. أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة شاركت في إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة إعادة الهيكل المؤسسي ومناقشة الدراسة المُقترحة من هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وكذا موقف الشركات العاملة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة ، كما قام وفد من الوزارة بزيارة المقر الرئيسي لشركة إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات المسئولة عن خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والميادين بأحياء المنطقة الشرقية بمنطقة النزهة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2022، حيث تم تفقد معدات الشركة من سيارات ولوادر وتم تفقد ورشة الصيانة بجراج النزهة ثم المرور على غرف إستقبال الشكاوي لدي الشركة والوقوف على مدى تعامل الشركة مع المواطنين وسرعة الإستجابة لشكاويهم، كما تم تكليف الشركة بإنشاء غرفة عمليات لمراقبة عمال النظافة والجمع والمشرفين عليهم وبتاريخ 8/12/2022 تم عقد إجتماع بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لمتابعة مناقشة الدراسة المُقترحة من إستشاري هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وإستكمال بيانات العمالة المُتخصصة والمُعدات وتصنيفها التي سيتم الإعتماد عليها من الهيئة لإستكمال الدراسة تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.

وأوضح الوزير أنه بتاريخ 12/12/2022 تم عقد اجتماع بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة لمتابعة مناقشة الدراسة المُقترحة من إستشاري هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وإستكمال بيانات العمالة المُتخصصة والمُعدات وتصنيفها التي سيتم الإعتماد عليها من الهيئة لإستكمال الدراسة تمهيداً لعرضها على مجلس النواب ، وبتاريخ 13/12/2022 تم زيارة مصنع بريق لإعادة التدوير بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم عرض كامل للمصنع ومكوناته، بالإضافة إلى شرح لعملية إعادة تدوير البلاستيك (PET) والتى تعمل بشكل أساسي على إعادة تدوير زجاجات المياه المعدنية المكونة من مادة البولي إيثيلين بهدف إنتاج حبيبات البولي إيثيلين تيرفثالات (Polyethylene terephthalate pellets) حيث أن هذه المادة يتم إستخدامها كمادة أساسية في تصنيع الزجاجات البلاستيكية والقابلة لإعادة التدوير فيما بعد.



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