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أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على شراء 42 ألف طن زيت طعام

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:04 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على شراء 42 ألف طن زيت طعام وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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التموين

زيت الطعام

الاوقاف

الكنيسه

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القراءه الموحد

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