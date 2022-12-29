أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على شراء 42 ألف طن زيت طعام

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"التموين" تتعاقد على شراء 42 ألف طن زيت طعام والمخزون يكفى لـ6 أشهر
الأوقاف: 30 ألف جنيه لأسرة مؤذن توفى أثناء أذان الفجر بمسجد الحسين بأسوان
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