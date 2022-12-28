"التموين" تتعاقد على شراء 42 ألف طن زيت طعام والمخزون يكفى لـ6 أشهر

كتب مدحت وهبة

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 42 ألف طن زيت خام صب مستورد بالدولار منها كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، وكمية 12 ألف طن زيت عباد خام مستورد فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتنطلق معارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارا من أول شهر يناير المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية .

وستقوم مديريات التموين بالتنسيق مع الغرف التجارية بكافة المحافظات من أجل إنشاء شوادر و معارض "اهلا رمضان وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة على ان لا يقل عدد المعارض في كل محافظة عن 5 معارض كذلك مشاركة كبرى السلاسل التجارية في التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض "اهلا رمضان" ، اضافة الى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إنشاء معارض أهلا رمضان هذا العام بداية من الشهر القادم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة وأن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق بداية من 1-1-2023 بكل المحافظات وستستمر لنهاية شهر رمضان.

وأوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإفراجات الجمركية التى أقرتها الدولة مؤخرا هدفها هو توفير السلع وكذلك مستلزمات الإنتاج مطالبا رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات بضرورة إنشاء ما لا يقل عن خمس معارض بكل محافظة كحد أدنى وكذلك إنشاء ركن بكل سلسلة تجارية لسلع اهلا رمضان وتثبيت أسعار عدد من السلع أيضا ، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين لتوفير الاماكن الخاصة بالمعارض دون تكلفة على العارضين.