اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعلن تنظيم مسابقات دولية للطلاب.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 09:13 م
التعليم تعلن تنظيم مسابقات دولية للطلاب.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم المسابقات العلمية الدولية، وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنافسية العالمية وإتاحة  الفرص أمام الطلاب الراغبين المشاركة في المنافسات العلمية الدولية الموسم 2023 .

وحددت  ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المسابقات العلمية الدولية تفاصيل المسابقة كالتالى:

-مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات (MATH) الاولمبياد الدولي للغة الانجليزية HIPPO

- مسابقة سيجا SINGA للرياضيات

- مسابقة DrCT في الكمبيوتر مسابقة VANDA للعلوم.

-مسابقة SIMO لتحديات الرياضيات.

- مسابقة DOKA للرياضيات

- اولمبياد الرياضيات الأمريكي (AM

-مسابقة STEAM

- مسابقة كانجارو الدولية للعلوم. مسابقة كانجارو الدولية للمقويات في اللغة الانجليزية واخري في اللغة الفرنسية.

- اولسیاد کوپرنیکوس Copernicus وما يستحدث من مسابقات علمية دولية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى معرفة كافة التفاصيل والشروط والتعليمات الخاصة بكل مسابقة يمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول علي الرابط التالي https://edumeterey pt.com وفي ضوء ذلك نرجو اتباع الخطوات التالية (۱)

- نشر تلك المسابقات والتوعية بأهدافها في جميع المدارس وكافة المراحل والصفوف الدراسية مع ضرورة التأكيد على أن الاشتراك يكون رغبة الطالب وولي الأمر.

- سوف يتم عمل ورشة عمل ولقاءات تعريفية لمسئولي ومنسقي المدارس لبيان كافة التفاصيل وكيفية التسجيل والاشتراك مع الجهة المنظمة.


التربية والتعليم

المسابقات العلمية الدولية

مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" سير المسابقات المركزية.. مصطفى مدبولى: الرئيس وجه بتعديل شرط سن المتقدم لمسابقات التربية والتعليم القادمة لـ40 عاما.. و11 ألف مرشح لـ"معلم مساعد رياض أطفال"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 06:39 م

الجيزة تواصل أعمال تطوير ورصف شوارع التربية والتعليم والمسابك والمنصورية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:16 م

زيارة مفاجئة من محافظ شمال سيناء لمديرية التربية والتعليم

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:23 ص

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: لا تعطيل للدراسة غدا.. يوم دراسى طبيعى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:55 م

وزيرة الثقافة للنواب: نتعاون مع التعليم العالى والتربية والتعليم لاكتشاف المواهب

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:04 م

مديرية التربية والتعليم بأسيوط تعلن مواعيد امتحانات نصف العام 2023

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة