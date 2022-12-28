الأوقاف: 30 ألف جنيه لأسرة مؤذن توفى أثناء أذان الفجر بمسجد الحسين بأسوان

كتب على عبد الرحمن

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة المؤذن صديق مهلل محمد أحمد المتوفى فجرًا أثناء رفعه أذان الفجر بمسجد الحسين بعزبة المصري التابع لإدارة أوقاف الكلح غرب بمديرية أوقاف أسوان، ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف أسوان بتقديم واجب العزاء نيابة عنه سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

كما قرر وزير الأوقاف صرف 30 ألف جنيه لأسرة المؤذن المتوفى، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

وفى سياق متصل نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظتي: (الأقصر- وشمال سيناء) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر دفعة مايو 2022م ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم:

الاسم المديرية المؤهل

1. عمرو عبد الراضي عبد العظيم علي - الأقصر- كلية الدراسات الإسلامية والعربية

2. محمد جابر برعي محمد- الأقصر- كلية الدراسات الإسلامية والعربية

3. عبد الله أحمد مصطفى البكري- الأقصر- كلية الدراسات الإسلامية والعربية

4. محمد النوبي إبراهيم أحمد- الأقصر- كلية الدعوة الإسلامية

5. محمود دياب حامد محمد- الأقصر- كلية الدعوة الإسلامية

6. محمد عبد المقصود الصادق- شمال سيناء- كلية الدعوة الإسلامية

7. عبد الرحمن محمد عبد الوهاب الحنفي -الأقصر- كلية الدعوة الإسلامية

8. بهاء أحمد حجاج محمد -الأقصر- كلية القرآن الكريم

9. عبد الناصر محمود علي محمد- الأقصر- كلية القرآن الكريم

وعلى المديريتين استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتى:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.