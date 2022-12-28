"القراءة الموحد" يكشف صحة فاتورة الكهرباء بالصور.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

" القراءة الموحد" أصبح هذا البرنامج هو الحل الوحيد لكشف صحة فاتورة استهلاك الكهرباء من عدمها نتيجة اعتماده على التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من خلال كشافى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وفيما يلى التفاصيل الكاملة لبرنامج القراءة الموحد:

1- يستهدف برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة.

2- نجح برنامج فى القضاء على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد على مبدأ متوسط الاستهلاك.

3- برنامج القراءة الموحد يجبر العاملين بإدارة الكشف بشركة شعاع على النزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.

4- البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن بعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك.

5- يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

6- برنامج القراءة الموحد يرسل نسختين من صورة العداد من خلال الانترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب فى استهلاكات المشتركين.

7- البرنامج يحتفظ بصور 3 أشهر للعداد للرجوع إليها عند وجود شكوى من المشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيا ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط ليصبح هذا البرنامج هو الفيصل بين شركات توزيع الكهرباء والمواطنين.