اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 04:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكنيسة تبدأ تلقى طلبات المشاركة بقداس عيد الميلاد فى العاصمة الإدارية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:46 م
الكنيسة تبدأ تلقى طلبات المشاركة بقداس عيد الميلاد فى العاصمة الإدارية كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات، بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد  فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التي أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين في المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

- سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023 .

علمًا بأنه:

1- يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنواتٍ سابقة.

2- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات.

3- ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وبالتالي من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة.

4- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

5- سوف نعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية.

 وطالبت الكنيسة رجاء خاص من الجميع، بعدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الميلاد المجيد

قداس عيد الميلاد المجيد



الموضوعات المتعلقة

تعرف على أهداف المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتربية فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:00 م

ما هو طقس اللقان فى الكنيسة الأرثوذكسية؟

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:00 ص

اعرف استعدادات الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:00 ص

أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة الأرثوذكسية.. تخدم تعليميا وصحيا واجتماعيا ملايين المصريين.. وتصل خدماتها لكثير من القرى.. أب الكنيسة يسهم بـ20 شنطة من ماله الخاص.. وتركز على النساء والشباب والأطفال

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 07:00 ص

تعرف على مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض بالكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة الأنبا داود أسقف المنصورة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 09:19 ص

تعرف على مهام لجنة شئون المهجر فى الكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 10:16 م

تعرف على شروط الالتحاق بالكلية الإكليريكية بالكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 09:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة