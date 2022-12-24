الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. وزير النقل: السكة الحديد جديدة بالكامل بحلول عام 2024 السبت، 24 ديسمبر 2022 05:00 م وزير النقل يتفقد القطار الجديد كتب سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: التموين: طرح أرز أبيض بلدى بسعر 14.5 جنيه للكيلو فى المجمعات الاستهلاكية الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة وزارة التضامن تتبرع بـ75 مليون جنيه لدعم مستشفى سرطان الأطفال 57357 أفخم قطارات السكة الحديد ينضم للخدمة اليوم.. اعرف التفاصيل مواعيد وأسعار تذاكر قطار التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية.. إنفوجراف غدا أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد للقاهرة والصغرى 13 درجة الأوقاف تعلن السماح بالاعتكاف وإقامة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى رمضان المقبل وزير النقل: السكة الحديد جديدة بالكامل بحلول عام 2024 محور 26 يوليو الجديد مشروع عملاق يخفف الزحام فى الجيزة.. فيديو غرفة مراقبة ووصلات لشحن الهاتف بكل كرسى.. شاهد تجهيزات قطار تالجو كهرباء الإسكندرية: انتهينا من تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بالكامل وزير النقل مداعبا الركاب بمحطة مصر: ما تركبوش بدون تذكرة وحافظوا على القطار الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع المخلفات من شوارع العمرانية.. صور وزير النقل: قطار تالجو إضافة للخدمة ولم يتم إلغاء القطارات المكيفة والروسية التموين تتحفظ على 477 طن أرز شعير وأبيض حجبها أصحابها عن التداول الرى: تأهيل 6453 كيلو متر ترع بمحافظات الجمهورية "الزراعة" تصدر العدد الأول من مجلتها الشهرية «MALR» عدد يناير 2023 وزير النقل يتفقد قطار التالجو قبل انطلاقه فى أول رحلة من القاهرة للإسكندرية القوى العاملة تلغى نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج وتؤكد: لا تهاون مع المتلاعبين اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصر اليوم وزارة النقل السكة الحديد الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات..التعليم العالى: تطعيم مليون شخص من منتسبى الجامعات بلقاح كورونا السبت، 09 أكتوبر 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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