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حصاد الوزارات.. التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 قريبا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 قريبا وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ17.5 مليون مواطن بالمنشآت الصحية خلال 2022
 
وزيرا زراعة مصر ولبنان يتابعان أعمال اللجنة الفنية ويبحثان سبل تعزيز التعاون
 
التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 قريبا
 
بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح 16 مسجدا بالمحافظات اليوم
 
التموين: المخزون الاستراتيجى للقمح يكفى حتى أبريل 2023
 
وزير الأوقاف خلال لقائه قيادات الدعوة بمطروح: مصالح الأوطان جزء أصيل من مقاصد الأديان
 
"التضامن" تستعرض جهود مكافحة تعاطى المخدرات بمشاركة 2000 شاب وفتاة
 

 


حصاد الوزارات

الصحه

الخدمات الطبيه

المنشات الصحيه

وزير الزراعه

لبنان

التعليم

الثانويه العامه

التموين

وزيره الهجره

محافظه مطروح



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