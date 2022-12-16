حصاد الوزارات.. التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 قريبا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ17.5 مليون مواطن بالمنشآت الصحية خلال 2022
وزيرا زراعة مصر ولبنان يتابعان أعمال اللجنة الفنية ويبحثان سبل تعزيز التعاون
التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 قريبا
بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح 16 مسجدا بالمحافظات اليوم
التموين: المخزون الاستراتيجى للقمح يكفى حتى أبريل 2023
وزير الأوقاف خلال لقائه قيادات الدعوة بمطروح: مصالح الأوطان جزء أصيل من مقاصد الأديان
"التضامن" تستعرض جهود مكافحة تعاطى المخدرات بمشاركة 2000 شاب وفتاة
وزيرة الهجرة تبحث مع وزير الموارد البشرية بالإمارات تسريع حل مشاكل العمالة المصرية
وزير التعليم العالي يتابع مشروع خطة تطوير معهد إعداد القادة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة