وزيرا زراعة مصر ولبنان يتابعان أعمال اللجنة الفنية ويبحثان سبل تعزيز التعاون

كتبت: أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى، والوفد المرافق له، وبحث معه آفاق التعاون الزراعى بين البلدين، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والسفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة، وبعض قيادات الوزارتين.

وخلال الاجتماع أكد القصير على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة أوجه الدعم لدولة لبنان الشقيق ومساندته في ظل الظروف التي يمر بها حاليا وأضاف أن الاجتماع تناول العديد من القضايا المتعلقة بزيادة التبادل التجاري والشراكة الزراعية في مجال اجراءات الحجر الزراعي والبيطري والصحة الحيوانية والنباتية وكذلك متابعة أعمال اللجنة الفنية المصرية اللبنانية الزراعية المشتركة وأيضا تذليل كافة العقبات أمام تعزيز التعاون وتبادل السلع الزراعية بين البلدين.

ومن ناحيته أعرب وزير الزراعة اللبناني عن سعادته بزيارة القاهرة، ونقل تحيات القيادة السياسية اللبنانية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي معبرا عن شكره وتقديره لوقوف مصر الشقيقة الكبرى بجوار لبنان، واصفا الرئيس السيسي بأنه البطل العظيم في الزمن الصعب، حيث اشاد بدور القيادة السياسية المصرية في ظل الظروف والتطورات العالمية التي نواجهها الان.

وأضاف"الحاج" أن النقاش مع نظيره المصري كان هادف وبناء وتناول عمليات التصدير والاستيراد، وتسهيل التبادل التجاري الزراعي بين مصر ولبنان في إطار شراكة استراتيجية حقيقية تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

ويشار إلى أن وزير الزراعة اللبناني يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال اللبنانيين يقوم خلالها بعقد عدة لقاءات مع المسئولين ورجال الأعمال والمصدرين المصريين لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر ولبنان.