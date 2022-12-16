بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح 16 مسجدا بالمحافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا فى المحافظات، بينها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 459 مسجدًا، منها 372 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 87 مسجدًا صيانة.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بنى سويف
1. الرحمن القبلى – هربشنت - ببا
2. البصرية – عزبة البصرية – دلاص – مركز ناصر
3. الرحمن الغربى – طما فيوم - اهناسيا
مديرية أوقاف القليوبية
4. الكبير – الزهويين – شبين القناطر غرب
مديرية أوقاف قنا
5. الشهيد قصدى – العركى – مركز فرشوط
مديرية أوقاف كفر الشيخ
6. عبد القوى غنيم- لاصيفر – دسوق بحري
7. عباد الرحمن – الطيبة – الحامول غرب
مديرية أوقاف البحيرة
8. حسن البرنسى – نجيب محفوظ- حوش عيسى
مديرية أوقاف الشرقية
9. الرحمن – عزبة شفيع – جزيرة السعادة - الزقازيق
10. سلمى – قنتير - فاقوس
11. الكبير – عزبة الشامى – كفر صقر
مديرية أوقاف المنيا
12. الحاج عزت – جبل دروة – مركز ملوى
مديرية أوقاف الفيوم
13. النور المحمدى – المقرانى – يوسف الصديق
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الشاعر محمود أبو الوفا – الديرس - أجا
مديرية أوقاف مرسى مطروح
2. الدفراوى – شارع التهريب – إدارة غرب
مديرية أوقاف البحيرة
3. التقوى العشر آلاف – النوبارية – أبو المطامير
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