اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح 16 مسجدا بالمحافظات اليوم

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 04:30 ص
بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح 16 مسجدا بالمحافظات اليوم مسجد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا فى المحافظات، بينها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 459 مسجدًا، منها 372 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 87 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بنى سويف

1. الرحمن القبلى – هربشنت - ببا

2. البصرية – عزبة البصرية – دلاص – مركز ناصر

3. الرحمن الغربى – طما فيوم - اهناسيا

مديرية أوقاف القليوبية

4. الكبير – الزهويين – شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف قنا

5. الشهيد قصدى – العركى – مركز فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. عبد القوى غنيم- لاصيفر – دسوق بحري

7. عباد الرحمن – الطيبة – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

8. حسن البرنسى – نجيب محفوظ- حوش عيسى

مديرية أوقاف الشرقية

9. الرحمن – عزبة شفيع – جزيرة السعادة - الزقازيق

10. سلمى – قنتير - فاقوس

11. الكبير – عزبة الشامى – كفر صقر

مديرية أوقاف المنيا

12. الحاج عزت – جبل دروة – مركز ملوى

مديرية أوقاف الفيوم

13. النور المحمدى – المقرانى – يوسف الصديق

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الشاعر محمود أبو الوفا – الديرس - أجا

مديرية أوقاف مرسى مطروح

2. الدفراوى – شارع التهريب – إدارة غرب

مديرية أوقاف البحيرة

3. التقوى العشر آلاف – النوبارية – أبو المطامير


افتتاح مساجد

مساجد الأوقاف

اخبار مصر

اخبار مصرية

مساجد جديدة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة