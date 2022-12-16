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التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 قريبا

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 07:00 ص
التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 قريبا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 قريباً، مضيفة أنه سيتم مراعاة ترتيب المواد داخل جدول الامتحانات بشكل يحقق راحة وطمأنة للطلاب، خاصة فى المواد الصعبة مثل الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، واللغة العربية واللغة الألمانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر، على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.


التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

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