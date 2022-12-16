الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ17.5 مليون مواطن بالمنشآت الصحية خلال 2022

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 17 مليونا و500 ألف مواطن، من خلال 80 مستشفى ومركز، تابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ 23 محافظة، خلال العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم تلك الخدمات الطبية للمواطنين من خلال أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، المعامل، العمليات، الغسيل الكلوي، القسطرة القلبية، القسطرة المخية، القلب المفتوح، الأقسام الداخلية) لافتاً إلى إجراء 806 عمليات زراعة (انخاع، قرنية، كلى، كبد).

وأشار «عبدالغفار» إلى زيادة السعة السريرية لمستشفيات ومراكز أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمعدل 1854 سرير (داخلي، رعاية مركزة)، إلى جانب إضافة 1303 ماكينة غسيل كلوي، و692 حضانة للأطفال المبتسرين، فضلاً عن زيادة أعداد القوى البشرية إلى 47 ألف من (الأطباء، التمريض، الصيادلة، الإداريين).

وتابع «عبدالغفار» أنه تم ضم مستشفيات (سمالوط التخصصي، ملوي، الخارجة، العجمي، بئر العبد، كوم حمادة، القصير، بلطيم، ديرمواس) لتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، ليصبح إجمالي المستشفيات المشاركة في المبادرة 57 مستشفى تابعين للأمانة، وذلك مع المتابعة الدورية للوقوف على الأداء الفعلي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه تم إضافة وحدات للجراحات القلبية في مستشفيات (ملوي، العجمي، المنصورة الدولي، المنصورة التخصصي) وجاري إدراجها في مستشفيي ( بني سويف، الهرم)، إلى جانب توافر هذه الخدمة في مستشفيات (معهد ناصر، الزيتون، زايد التخصصي، شرق المدينة، شرم الدولي، الاقصر الدولي، قلب سوهاج، قلب مطروح، العجوزة).

وتابعت «إبراهيم» أنه تم إضافة وحدات القسطرة القلبية في مستشفيات (الخارجة، المنصورة الدولي، ملوي، العجمي، المنصورة التخصصي، دار الشفاء)، وذلك إلى جانب توافرها في مستشفيات (معهد ناصر، الأقصر الدولي، قلب مطروح، قلب المحلة، أورام دار السلام، شرم الدولي، شرق المدينة، بلطيم، بني سويف، كبد دماص، الزيتون، قلب دمياط، العجوزة، زايد التخصصي، الهرم، قلب سوهاج)، فضلاً عن إضافة وحدات السكتة الدماغية في مستشفى (المنصورة الدولي)، إلى جانب توافرها في مستشفيات (معهد ناصر، دارالشفاء، الزيتون، زايد التخصصي، الهرم، شرق المدينة).

ولفتت «إبراهيم» إلى أنه يجري تنفيذ أعمال تطوير معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج، والتي تتضمن زيادة أكثر من 150% في عدد الأسرة، إلى جانب مشروع استكمال مركز أورام كفر الشيخ، لخدمة أكثر من 10 مليون نسمة، وأورام طنطا الجديد، والذي من المقرر أن يخدم 15 مليون نسمة.