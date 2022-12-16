التموين: المخزون الاستراتيجى للقمح يكفى حتى أبريل 2023

رامى محيى الدين

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر يكفي حتى شهر أبريل 2023، موضحا أنه تم البدء في طرح القمح من وزارة التموين للقطاع الخاص من خلال البورصة السلعية وهيئة السلع التموينية، وكذلك الدقيق للمخابز.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "cbc": "لدينا مخزون استراتيجي للعدس يصل لـ 7 أشهر، والفول 4 أشهر والمكرونة 5 أشهر، والشاي 13 شهرا، والزيوت 6 أشهر ونصف، ونؤكد على أن كل السلع متوفرة ومؤمنة على الرغم من تعاقب الأزمات التي يشهدها العالم الآن".

وتابع: "سيتم معاقبة كل من يحجب السلع أو يخزنها من أجل رفع سعرها، ولا يوجد أي مشكلة خاصة بالأرز، وأرز التموين متوفر الآن في كل الأماكن، وهناك العديد من المنافذ التابعة لوزارة التموين بالإضافة إلى المنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وسيارات تحيا مصر ووزارة الزراعة".

واستطرد: "لدينا 1500 مخزن للسلع تقوم بعمل استعاضة للمنافذ التي تنفذ منها السلع بشكل فوري، وكل السلع متوفرة في المنافذ، وأعطينا الشركات الكبرى الأرز الشعير بسعر 7 آلاف جنيه للطن، على أن تبيع كيلو الأرز بـ 15 جنيهًا".