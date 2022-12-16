وزير الأوقاف ومحافظ مطروح يشهدان توزيع 2 طن من لحوم الصكوك

كتب: على عبد الرحمن

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، توزيع الدفعة (السابعة) من لحوم الأوقاف بواقع 2 طن من لحوم الأوقاف؛ ليصل إجمالى ما تم توزيعه 14 طنًّا بمحافظة مرسى مطروح حتى الآن، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية وفى ضوء مبادرة "حق الوطن" التى أطلقتها وزارة الأوقاف، وبحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، والشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مرسى مطروح، وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هذه اللحوم تأتى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها سيادة الرئيس، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، مشيدًا بمدى الانضباط والمصداقية فى عملية التوزيع بداية من جمع الصكوك حتى وصولها إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية فى صورة لحوم، حيث يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفق أعلى درجات الشفافية والحوكمة فى توزيع اللحوم وبصورة إنسانية كريمة .

كما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود وزارة الأوقاف المتميزة على كافة الأصعدة، وخاصة فى البرامج الاجتماعية، مشيدًا بمشروع لحوم صكوك الأضاحى والإطعام، الذى تنفذه وزارة الأوقاف على أتم وجه وأكمله، وبجودة اللحوم ومستوى الدقة فى التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.