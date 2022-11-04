أخبار × 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الثانوية العامة ورقية والتصحيح إلكترونى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التعليم: امتحانات الثانوية العامة ورقية والتصحيح إلكترونى
الصحة: 10 آلاف و214 خدمة طبية للمترددين على العيادات المسائية بالمستشفيات
مايا مرسى: المرأة المصرية قادرة ومؤهلة لمواجهة أزمة تغير المناخ
الزراعة تعلن توصيات ورشة عمل التغيرات المناخية وتأثيراتها على نخيل البلح
"التعليم": حملة موسعة لتوعية الطلاب والمعلمين بخطورة تعاطى المخدارات
وزير الصحة يبحث ربط مستشفيات القطاع الخاص بالمشروع القومى للرعايات والطوارئ
الأوقاف تعلن انطلاق الأسبوع الدعوى "حق الوطن" بمسجد السيدة نفسية السبت المقبل
وزيرة التضامن تعلن تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية
التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لمديرى التراخيص بالمحافظات حول قانون المحال العامة
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