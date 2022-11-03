الأوقاف تعلن انطلاق الأسبوع الدعوى "حق الوطن" بمسجد السيدة نفسية السبت المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة الأسبوع الدعوى "حق الوطن" بمسجد "السيدة نفيسة" رضي الله عنها بالقاهرة، خلال الأسبوع المقبل من السبت 5 نوفمبر الجارى، حتى الأربعاء 9 نوفمبر الجارى.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن محاضرات الأسبوع الثقافي تعقد بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

واختتمت وزارة الأوقاف، أمس الأربعاء، فعاليات الأسبوع الثقافى "حق الوطن" فى 6 محافظات، بمشاركة عدد من كبار ‏العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين‎، وذلك في ضوء الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مبادرة حق ‏الوطن التى أطلقتها الوزارة.

وأكد العلماء أن‎ ‎ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني واجب الوقت، وأن حماية الوطن في ‏مواجهة الإرهاب والتحديات فرض عين، ويجب أن يكون كل منا جنديًّا مخلصًا ‏لوطنه في المكان الذي هو فيه.‏