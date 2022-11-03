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"التعليم": حملة موسعة لتوعية الطلاب والمعلمين بخطورة تعاطى المخدارات

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:51 م
"التعليم": حملة موسعة لتوعية الطلاب والمعلمين بخطورة تعاطى المخدارات وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بتوعية النشء لوقايتهم وحمايتهم من الوقوع فى مخاطر وبراثن الإدمان، موضحة أنه نظراً لأهمية الدور الذى تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى توعية النشء لوقايتهم وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان، يجب تنفيذ حملة موسعة لتوعية الطلاب والمعلمين بالتربية والتعليم بخطورة تعاطى المخدارات. 
 
وشددت وزارة التربية والتعليم على استخدام أساليب توعية مختلفة مثل عرض الأفلام التوعوية والندوات والكلمات الأذاعية والصحافة المدرسية والمسرح المدرسي والمناظرات والمسابقات، علي أن تشمل حملات التوعية كافة المدارس التابعة للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تعاطى المخدارات

التربية والتعليم

التوعية بخطورة المخدرات

توعية الطلاب بخطورة المخدرات



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