الأوقاف تفتح باب التقدم لعمل خطيب مكافأة لخريجي مراكز الثقافة الإسلامية

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، فتح باب التقدم لعمل خطيب مكافأة وواعظة متطوعة لخريجي وخريجات مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2021/ 2-22 الدور الثاني، في إطار حرص وزارة الأوقاف على الاستفادة من خريجي مراكز الثقافة الإسلامية في نشر الفكر الوسطي المستنير.

ولفتت الوزارة فى بيان اليوم، إلى أنه على الراغبين منهم في ذلك الحضور يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8/ 11/ 2022م الساعة العاشرة صباحًا بمكتب رئيس القطاع الديني.

واختتمت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي "حق الوطن" فى 6 محافظات، بمشاركة عدد من كبار ‏العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين‎، وذلك في ضوء الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مبادرة حق ‏الوطن التى أطلقتها الوزارة.

وأكد العلماء أن‎ ‎ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني واجب الوقت، وأن حماية الوطن في ‏مواجهة الإرهاب والتحديات فرض عين، ويجب أن يكون كل منا جنديًّا مخلصًا ‏لوطنه في المكان الذي هو فيه.‏