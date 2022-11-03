اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: امتحانات الثانوية العامة ورقية والتصحيح إلكترونى

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:00 م
التعليم: امتحانات الثانوية العامة ورقية والتصحيح إلكترونى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة العام الدراسى الحالي ورقية ويتم التصحيح إلكترونيا، موضحة أن طلاب الصف الثالث الثانوى سيؤدون الامتحانات وفق نظام الأوبن بوك بأسئلة تقيس الفهم ونوات التعلم.
 
الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  أكد أنه تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.
 
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر كتابًا دوريًا بشأن متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، إلحاقًا بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول أعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بهدف حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي؛ لتحقيق عام دراسي منضبط. 
 
ونص الكتاب الدوري على التنبيه باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية وبخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة. 
 
كما أكد الكتاب الدوري على تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعـدادي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، غير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.
 
كما تضمن الكتاب الدوري التأكيد على الإعلان بمكان ظاهر بالمدرسة عن المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2004 التي تنص على أنه "لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية ـ بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول ـ بدخول الامتحان كطالب منتظم" لإعلام الطلاب بأهمية الحضور.

التربية والتعليم

الغياب الالكتروني

متابعة الغياب الالكتروني

اسئلة الثانوية العامة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: 15% أسئلة مقالية بامتحانات الثانوية العامة وفق طبيعة كل مادة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:10 م

الأسئلة المقالية بالثانوية العامة.. إجاباتها قصيرة تقيس نواتج التعلم وتصحح إلكترونيا

السبت، 22 أكتوبر 2022 12:00 ص

التعليم: الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 15% وليست 25%

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 04:30 ص

شيرين عادل: والدى ووالدتى رفضا أن أعمل طبيبة أو مهندسة فقررت التمثيل.. وبحب الأفلام الأبيض والأسود وأعشق نادية لطفى وأحمد مظهر.. وشريف سلامة: قدمت "منازل" فى الثانوية العامة.. وبحب الحيوانات جدا

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة