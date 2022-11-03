اليوم السابع
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الزراعة تعلن توصيات ورشة عمل التغيرات المناخية وتأثيراتها على نخيل البلح

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:52 م
الزراعة تعلن توصيات ورشة عمل التغيرات المناخية وتأثيراتها على نخيل البلح وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أعلن المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات النهائية، لورشة العمل، التى نظمها المعمل بعنوان: "التغيرات المناخية وتأثيراتها على نخيل البلح".
 
وقال الدكتور عز الدين جادالله، إن المشاركون في ورشة العمل، أكدوا على أهمية ​تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الجيده للحصول على مواصفات جيده للثمار، فضلا عن الاهتمام بعملية التكميم (التغطية للثمار) لتجنب الأثار السلبية لهبوب الرياح المحملة بالرمال خاصة في المناطق الصحراوية، إضافة إلى الاهتمام بزراعة مصدات الرياح لتقليل سرعة الرياح، واتباع نظم الري الحديثة فى زراعة النخيل.
 
وأضاف أن توصيات المشاركون أيضا شملت، عدم الإسراف في الأسمدة الكيماوية خاصة الأسمدة الأزوتية، و​تطبيق نتائج البحوث فيما يخص الزراعة العضوية، كذلك تعظيم الاستفادة من متبقيات النخيل، مع ​تعظيم دور الارشاد الزراعي في رفع الوعي العام بالتغيرات المناخية، كذلك ​استخدام صوب التجفيف بدلا من استخدام المناشر والطرق البدائية.
 
وأوضح مدير المعمل، أن المشاركين أكدوا أيضا، أهمية ​التعاون بين مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة،  والمعمل المركزي للمناخ والمعمل المركزي للنخيل، كذلك الاهتمام بدور الإنذار المبكر للحد من التأثير السلبي للتغيرات المناخية، فضلا عن ال​رصد والمتابعة لأهم الأفات والأمراض التي تصيب النخيل خلال اخر عشر سنوات، مع ​عمل خريطة صنفية لأصناف نخيل البلح في المناطق المناخية المختلفة، كذلك تخزين حبوب اللقاح لحل مشكلة التزهير المبكر الأغاريض المؤنثة قبل الاغاريض المذكرة
 
وأكد جاد الله ان التوصيات شملت ايضا أهمية نشر الوعي لدى الباحثين والمزارعين بضرورة متابعة والاعتماد على توصيات وحدة الإنذار المبكر بمركز معلومات تغير المناخ، وزيادة معدل بحوث دراسة تأثيرات تغير المناخ على نخيل البلح، كذلك دراسة معاملات التكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
 

الزراعة

البلح

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تغير المناخ



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