وزير الزراعة: تحصين أكثر من 830 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي الأعداد المحصنة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال الحملة التى بدأت 4 أكتوبر2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 686 ألف و190 رأس من الأغنام و144 ألف و557 راس من الماعز حتى الأول من نوفمبر، وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.