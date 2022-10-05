حصاد الوزارات.. الصحة: توفير لقاحات كورونا بمراكز التطعيمات بالمجان

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم..
وزير الزراعة صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام
الحكومة توافق على تحديد مقابل إصدار التراخيص لخدمات جهاز تنظيم النقل البرى
"الصحة": توفير لقاحات كورونا بمراكز التطعيمات بالمجان
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القوى العاملة: بدء التدريب المهنى على مهن مطلوبة لسوق العمل بالإسكندرية
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