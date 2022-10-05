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حصاد الوزارات.. الصحة: توفير لقاحات كورونا بمراكز التطعيمات بالمجان

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 05:06 م
حصاد الوزارات.. الصحة: توفير لقاحات كورونا بمراكز التطعيمات بالمجان لقاح كورونا
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

الزراعه

صادرات مصر الزراعيه

النقل البرى

خدمات النقل البرى

القوى العامله

وزير الكهرباء



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