"الصحة": توفير لقاحات كورونا بمراكز التطعيمات بالمجان

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، توفير كافة لقاحات كورونا بالمراكز على مستوى الجمهورية، مضيفا أن مخزون اللقاحات آمن تماما، مضيفا أن جميع الأدوية المتعلقة بالبرتوكول العلاجى متوفرة وتصرف للمرضى بالمجان.

وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أنه يتم حاليا تصنيع لقاح سينوفاك فاكسيرا فى مصنع للقاحات كورونا، حيث تم تصنيع أكثر من 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسير، مشيرا إلى أنه تم افتتاح المجمع اللوجيستى المميكن لحفظ وتوزيع اللقاحات بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر إن مجمع التبريد تم بناؤه على مساحة 3180 مترا مربعا، بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 100-150 مليون جرعة من اللقاحات سنويا، مساهمة من الشركة الصينية فى زيادة القدرات التخزينية للقاحات فى مصر لتصبح الشركة مركزًا إقليميًا لتصنيع وتخزين اللقاحات فى القارة الأفريقية.

ويشار إلى أن المجمع يشمل غرفتى تبريد بدرجة حرارة (2-8 ) درجة مئوية، مساحة كل منهما 661 متر مربع، بارتفاع 9 أمتار لتخزين اللقاحات تامة الصنع، و3 مناطق للشحن والتفريغ–لاستقبال الشاحنات المبردة وتحميل وتفريغ الشحنات والمجهزة بأبواب عازلة مصممة لتحقيق التحكم السريع فى درجة الحرارة دون التأثير على درجة حرارة المجمع.