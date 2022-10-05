التعليم توضح موقف صرف حافز المدارس الرسمية للعاملين بها

كتب محمود طه حسين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا بشأن استبعاد حافز المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات (الحائز التجريبي)، عند احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في ضوء ما تلاحظ مـن قـيام بعـض المديريات التعليمية بإدراج حافـز المدارس الرسمية للغـات، والرسمية المتميزة للغات (الحافز التجريبي)، عند احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور، وبالإشارة إلى كتاب وزير المالية رقم (٢٦٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٦، والمتضمن ما ارتأته اللجنة المالية من تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الصادرة في هذا الشأن بالملف رقم (2132/4/86)، بتاريخ 2022/3/21.

وشددت وزارة التعليم، مكافأة الجهود غير العادية (الحافز التجريبي) المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (285) لسنة 2014، لا تندرج ضمن المزايا المالية التي يجب الاعتداد بها، لدى حساب متوسط الأجر الشهري الذي يتقاضاه الموظف؛ للوصول إلى مقدار الحافز التكميلي الذي يجب أن يستحقه، طبقا لأحكـام قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1627) لسنة 2019.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه نظرا لأهمية الموضـوع، ومراعاة للصالح العام، فإنه يتعين الالتزام مشدداً بما انتهت إليه الفتوى المشار إليها في هذا الكتاب الدوري، درءاً للمسئولية.