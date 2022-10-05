القوى العاملة: بدء التدريب المهنى على مهن مطلوبة لسوق العمل بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن بدء التدريب المهنى على مجموعة من المهن التي يحتاجها سوق العمل بمراكز التدريب المهني بالهانوفيل والحضرة ومحرم بك ، بالإضافة إلى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالمحافظة، في إطار جهود وزارة القوى العاملة وسعيها لتطوير مهارات الشباب واستثمار قدراتهم.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، عن بدء التدريب على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بالهانوفيل لـ18 متدربة، وعلى مهنة صيانة الاجهزه المنزلية لـ 15 متدربا بمركز تدريب الحضرة ، و20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، و16 متدرب على مهنة صيانة الحاسب الآلي بمركز تدريب مهني محرم بك، فضلاً عن 20 متدربة علي التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة المتنقلة كما تم عقد الاختبار النهائى لـ14متدربا علي مهنة كهرباء التركيبات بالوحدة بعد انتهاء تدريبهم.

وأكد مدير المديرية ان الدورة التدريبية تستغرق شهرين كاملين لكل ورشة، وفى نهاية الدورة يتم إجراء اختبارات نظرية وعملية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة مع توزيع جوائز على أوائل الخريجين، كما يحصل المتدرب على شهادة اجتياز الدورة التدريبية بعد انتهاء التدريب، والتى تساعدهم فى الحصول على فرصة عمل داخل سوق العمل.