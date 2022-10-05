القوى العاملة: تسليم عقود عمل لذوى القدرات الخاصة ببنى سويف.. صور

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة ببنى سويف، بشان بتسليم 15 عقد عمل وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالإهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتفعيل مبادرة " مصر بكم أجمل " التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات.

وأكد محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف فى تقريره، أنه تم تسليم العقود بمقر الشركة الموجود بالمحافظة، مشيراً إلى ان وزارة القوى العاملة دائما ما تولى اهتمام خاص بملف "قادرون بأختلاف" بتوفير فرص عمل لائقة لهم فى شركات ومضانع القطاع الخاص، مع عمل متابعة دورية لهم داخل المنشآت من خلال أجهزة التفتيش التابعة لها.

واضاف مدير المديرية ، ان المديرية تقوم بعقد ندوات توعية باستمرار بخصوص تلك الفئة ، وان القانون رقم 10 لسنة 2018 قد عظم من دورها واعطى لها الحق فى الحصول على فرص عمل وإدماجهم داخل المجتمع ، وإلزام منشآت القطاع الخاص باستيفاء نسبة 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة بما يخص كل منشأة بذاتها .