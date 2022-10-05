اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: مبادرة "المناخ مسؤوليتى" تنطلق فى الأقصر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:07 م
القوى العاملة: مبادرة "المناخ مسؤوليتى" تنطلق فى الأقصر إطلاق مبادرة "المناخ مسؤوليتي" بالأقصر
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت مديرية القوى العاملة بالأقصر مبادرة "المناخ مسئوليتى"، لتحقيق الأهداف الخاصة بمكافحة التغير المناخى والحفاظ على البيئة، وذلك بمتحف التحنيط بكورنيش النيل بالاقصر، بحضور 15 من ممثلى شركات من القطاعات المختلفة، تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP – 27 بمدينة شرم الشيخ.
 
تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً بذلك من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن المبادرة بدأت فعالياتها لأول مرة فى المحافظة ، للحد من التاثيرات الضارة الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثير ذلك على الحياة، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة مما ينعكس على وعى العمال باهداف التنمية المستدامة.
 
وأكد السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة، ضرورة ازالة المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بالتوعية والارشاد دون اللجوء لعمل المحاضر للمنشاة للحفاظ على العمال والمنشاة ومن ثم الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب، والمشاركة فى السعى نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .
 
وأضاف مدير المديرية، أن المناخ مسئولية كل فرد، ودعا الجميع إلى الاهتمام اكثر باستخدام الطاقة النظيفة مثل الطافة الشمسية والاتجاه نحو سلوكيات الحد من استهلاك الطاقة مما ينعكس على البيئة المحيطة ويحد من تغيرات المناخ 
 
من جانبه، أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر، أن التغيرات المناخية قد تكون فرصة لإعادة الاتجاه نحو الاهتمام بالاقتصاد الاخضر، مما يعد فرصة مواتية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة .
 
حضر المبادرة سيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر، والذى اوضح فى كلمته ضرورة احلال السيارات الحالية بسيارات تعمل بالطاقة الشمسية وترشيد استخدام المياه وغيرها من السلوكيات التى تساعد فى الحفاظ على البيئة .
 
كما حاضر بالمبادرة المهندس مدحت وهيب من العاملين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، حول الحفاظ على المنشآت باعداد خطة الطوارىء لإخلاء المكان من العمال والحفاظ على المنشآت والحد من حدوث الحرائق الملوثة للبيئة ، وتؤثر فى المناخ ، مركزاً على ان يتم التدريب تحت اشراف مفتشى السلامة على اعمال التدريب.

القوى العاملة

القوى العاملة بالاقصر

التغيرات المناخية

المناخ مسئوليتي



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: تسليم عقود عمل لذوى القدرات الخاصة ببنى سويف.. صور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:51 م

وزير القوى العاملة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:41 م

القوى العاملة تنشر أسماء مستحقى المعاشات التقاعدية العراقية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 02:36 م

القوى العاملة: حريصون على "لائحة استرشادية" تحقق التوازن فى علاقات العمل

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:41 ص

وزير القوى العاملة يلتقي مدير منظمة العمل الدولية لبحث تعزيز علاقات العمل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 06:47 م

القوى العاملة تُنفذ مبادرة "المناخ مسؤوليتى" فى شمال سيناء وأسوان

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 10:02 ص

القوى العاملة تعلن قائمة جديدة بمستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن.. بالأسماء

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:16 ص

تنسيق وتعاون بين القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمى فى التدريب المهنى بالأقصر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:48 م

فوز عادل عبد الفضيل برئاسة لجنة القوى العاملة.. ودرويش ومنصور وكيلين

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:26 م

القوى العاملة بالبحيرة تشارك فى ملتقى توظيف: اشتغل فنى" بمشاركة 30 شركة

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:04 م

القوى العاملة بالقاهرة: تدريب سيدات على مهن يحتاجها سوق العمل

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:01 م

القوى العاملة: بدء التدريب على مهن حرفية فى الإسكندرية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة