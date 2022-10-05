القوى العاملة: مبادرة "المناخ مسؤوليتى" تنطلق فى الأقصر

كتبت آية دعبس

أطلقت مديرية القوى العاملة بالأقصر مبادرة "المناخ مسئوليتى"، لتحقيق الأهداف الخاصة بمكافحة التغير المناخى والحفاظ على البيئة، وذلك بمتحف التحنيط بكورنيش النيل بالاقصر، بحضور 15 من ممثلى شركات من القطاعات المختلفة، تزامناً مع استضافة مصر ل مؤتمر المناخ COP – 27 بمدينة شرم الشيخ.

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً بذلك من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن المبادرة بدأت فعالياتها لأول مرة فى المحافظة ، للحد من التاثيرات الضارة الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثير ذلك على الحياة، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة مما ينعكس على وعى العمال باهداف التنمية المستدامة.

وأكد السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة، ضرورة ازالة المخالفات المتعلقة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بالتوعية والارشاد دون اللجوء لعمل المحاضر للمنشاة للحفاظ على العمال والمنشاة ومن ثم الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب، والمشاركة فى السعى نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأضاف مدير المديرية، أن المناخ مسئولية كل فرد، ودعا الجميع إلى الاهتمام اكثر باستخدام الطاقة النظيفة مثل الطافة الشمسية والاتجاه نحو سلوكيات الحد من استهلاك الطاقة مما ينعكس على البيئة المحيطة ويحد من تغيرات المناخ

من جانبه، أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر، أن التغيرات المناخية قد تكون فرصة لإعادة الاتجاه نحو الاهتمام بالاقتصاد الاخضر، مما يعد فرصة مواتية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

حضر المبادرة سيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر، والذى اوضح فى كلمته ضرورة احلال السيارات الحالية بسيارات تعمل بالطاقة الشمسية وترشيد استخدام المياه وغيرها من السلوكيات التى تساعد فى الحفاظ على البيئة .

كما حاضر بالمبادرة المهندس مدحت وهيب من العاملين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، حول الحفاظ على المنشآت باعداد خطة الطوارىء لإخلاء المكان من العمال والحفاظ على المنشآت والحد من حدوث الحرائق الملوثة للبيئة ، وتؤثر فى المناخ ، مركزاً على ان يتم التدريب تحت اشراف مفتشى السلامة على اعمال التدريب.