اليوم السابع
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وزير الكهرباء يستقبل المدير التنفيذى لفودافون مصر لبحث سبل التعاون

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:43 م
وزير الكهرباء يستقبل المدير التنفيذى لفودافون مصر لبحث سبل التعاون د محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، محمد عبد الله  المسؤول التنفيذى بشركة فودافون مصر والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة والشركة.
 
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى بيان له اليوم، الأربعاء، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رغبة مسئولو شركة فودافون مصر فى زيادة فرص التعاون مع قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لما لها من أثر عظيم للحفاظ على البيئة، و تأكيدهم على رغبتهم فى المشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27  المقرر انعقاده  في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.
 
وأكد  شاكر على الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء بالتنسيق مع كافة القطاعات والوزارات المعنية للاعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27  المقرر ليكون هذا المؤتمر نموذج مشرف يليق بالمكانة العالية لمصرنا الحبيبة مرحباً بالمشاركة الفعالة لكافة الأطراف فى هذا المؤتمر.
 
وأشار الوزير إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
 
والفت الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
 
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
 
وأكد محمد عبد الله المسؤول التنفيذى بشركة فودافون مصر على حرص الشركة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توفير الطاقة اللازمة لمهاتهم والمشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء



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