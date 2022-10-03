باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فلسطينية تطعن حارسة أمن إسرائيلية..ومكافآت من الاحتلال لمن يدخل "القرابين" لـ"الأقصى"..والتضخم بأعلى مستوى بمنطقة "اليورو"..شحنة كوكايين بأحد شواطئ ويلز

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، طعن حارسة أمن إسرائيلية داخل سجن رامون من قبل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 23 عامًا أثناء زيارة شقيقة المعتقل داخل السجن.
تواصل جماعات الهيكل المزعوم تحشيد أنصارها لاستهداف المسجد الأقصى المبارك بتكثيف الاقتحامات وتدنيسه بطقوسهم العنصرية، وتزداد كثافة هذه الدعوات في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.
اعترفت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس بوجود "اضطراب" في اقتصاد المملكة المتحدة بعد إعلان وزير المالية، كواسى كوراتنج عن الميزانية المصغرة.
يناقش وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو في لوكسمبورج كيفية مواجهة تضخم قياسي بنسبة 10٪، لاسيما الزيادة في فاتورة الكهرباء مع مخاوف من حدوث يتزايد الركود إذا ساءت مشاكل إمدادات الطاقة.
فوز حزب رئيس الوزراء بانتخابات لاتفيا
أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوما بانضمام بلاده إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
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