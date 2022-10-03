اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:10 ص
أكرم القصاص
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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فلسطينية تطعن حارسة أمن إسرائيلية..ومكافآت من الاحتلال لمن يدخل "القرابين" لـ"الأقصى"..والتضخم بأعلى مستوى بمنطقة "اليورو"..شحنة كوكايين بأحد شواطئ ويلز

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:00 ص
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فلسطينية تطعن حارسة أمن إسرائيلية..ومكافآت من الاحتلال لمن يدخل "القرابين" لـ"الأقصى"..والتضخم بأعلى مستوى بمنطقة "اليورو"..شحنة كوكايين بأحد شواطئ ويلز منطقة اليورو
وكالات

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فتاة فلسطينية تطعن حارسة أمن إسرائيلية داخل سجن رامون
 

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، طعن حارسة أمن إسرائيلية داخل سجن رامون من قبل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 23 عامًا أثناء زيارة شقيقة المعتقل داخل السجن.

 

تواصل جماعات الهيكل المزعوم تحشيد أنصارها لاستهداف المسجد الأقصى المبارك بتكثيف الاقتحامات وتدنيسه بطقوسهم العنصرية، وتزداد كثافة هذه الدعوات في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.

 
 
عثر على كمية من المواد مشتبه بها اتضح فيما بعد أنها كمية كبيرة من الكوكايين بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني على شاطئ غرب ويلز
 
 
رئيسة وزراء بريطانيا تعترف بوجود "اضطراب" اقتصادى بعد الخطة المالية
 

اعترفت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس بوجود "اضطراب" في اقتصاد المملكة المتحدة بعد إعلان وزير المالية، كواسى كوراتنج عن الميزانية المصغرة.

 
 

يناقش وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو في لوكسمبورج كيفية مواجهة تضخم قياسي بنسبة 10٪، لاسيما الزيادة في فاتورة الكهرباء مع مخاوف من حدوث يتزايد الركود إذا ساءت مشاكل إمدادات الطاقة.

فوز حزب رئيس الوزراء بانتخابات لاتفيا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي جرت في لاتفيا، أمس السبت، فوز حزب رئيس الوزراء كريسيانيس كارينس بغالبية الأصوات
 
 
السجن 20 عاما لمزورى محررات رسمية منسوبة لسفارات السعودية
 
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية، بأن تحقيقات نيابة الجرائم التي تمس الثقة العامة، انتهت إلى توجيه الاتهام لتشكيل إجرامي مكون من 4 مواطنين بتزوير محررات رسمية.وفق صحيفة عكاظ .
 
 
صدر أمر أميري بالكويت، اليوم الأحد، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وفق" كونا ".
 

أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوما بانضمام بلاده إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.

 


باختصار

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

الاقتصاد فى منطقة اليورو

بريطانيا

ويلز

المسجد الأقصى

السعودية



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