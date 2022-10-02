"جماعات الهيكل" الإسرائيلية ترصد مكافآت لمن يدخل "القرابين" لساحات الأقصى

كتب أحمد جمعة

تواصل جماعات الهيكل المزعوم تحشيد أنصارها لاستهداف المسجد الأقصى المبارك بتكثيف الاقتحامات وتدنيسه بطقوسهم العنصرية، وتزداد كثافة هذه الدعوات في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.

وأعلنت "جماعات الهيكل"، الأحد - بحسب ما نقلته وكالة وفا - عن رصدها مبالغ مالية كمكافأة للمستوطنين الذين سيقتحمون المسجد الأقصى وينفحون بالبوق مع إدخال "القرابين النباتية" بـ"عيد العرش اليهودي" الأسبوع المقبل.

وأعلنت عن مكافأة مالية مقدراها 500 شيقل لكل مستوطن يتمكن من نفخ البوق في المسجد الأقصى أو يتمكن من إدخال القرابين النباتية إليه، في أيام "عيد العرش".

وأطلقت الجماعات الاستيطانية المتطرفة دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى، والاحتشاد بعائلاتهم وأطفالهم، خصوصا في الحادي عشر من تشرين الاول الجاري لمناسبة "عيد العرش".

ويعتبر النفخ بالبوق في المسجد الأقصى حسب المعتقدات التوراتية بمثابة إعلان هيمنة وسيادة عليه، وتكريسه مركزا للعبادة اليهودية.