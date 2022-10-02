اليوم السابع
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رئيسة وزراء بريطانيا تعترف بوجود "اضطراب" اقتصادى بعد الخطة المالية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:25 م
رئيسة وزراء بريطانيا تعترف بوجود "اضطراب" اقتصادى بعد الخطة المالية ليز تراس - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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اعترفت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس بوجود "اضطراب" في اقتصاد المملكة المتحدة بعد إعلان وزير المالية، كواسى كوراتنج عن الميزانية المصغرة.

وقالت فى مقال فى صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنها "تصرفت بشكل حاسم" وستحتفظ بـ "قبضة حديدية" على الشئون المالية للأمة.

وكشفت الحكومة النقاب عن تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني يتم تمويلها عن طريق الاقتراض الأسبوع الماضي - لكنها لم ترافقها مع التقييم الاقتصادي المعتاد للخطط.

وأثار ذلك قلق المستثمرين مما تسبب في انخفاض الجنيه الإسترليني وإجبار بنك إنجلترا على التدخل لطمأنة الأسواق.

وقاومت تراس الدعوات لعكس التخفيضات أو تقديم نشرات التوقعات الاقتصادية للرقابة المالية المستقلة وتحليل خططها الضريبية.

وقالت رئيسة الوزراء إنها "ملتزمة" بنشر توقعات مكتب مسئولية الميزانية (OBR) في 23 نوفمبر ، وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن تضع فيه المستشارة خططًا اقتصادية أخرى ، بعد أن التقت بمكتب مسئولية الميزانية يوم الجمعة.

لكن بعض النواب المحافظين يريدون رؤية ذلك عاجلاً لطمأنة الأسواق المالية بعد التداول المضطرب.

وتقول وزارة الخزانة إنها يجب أن تنتظر حتى يتم الإعلان عن تغييرات إضافية.

وكتبت تراس في ذا صن: "سأفعل الأشياء بشكل مختلف، الأمر ينطوى على قرارات صعبة وينطوي بالفعل على اضطراب على المدى القصير."

وكررت التزامها بـ "إنعاش الاقتصاد"، مع خطط لتحفيز النمو من المتوقع أن تشمل تدابير في ثمانية مجالات - تنظيم الأعمال، والزراعة، والإسكان والتخطيط، والهجرة،  والخدمات المالية، ورعاية الأطفال، والطاقة.

وأصرت على أنها ستحافظ على "قبضة حديدية على المالية الوطنية".

 

 


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