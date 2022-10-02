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قبول استقالة "مجلس الوزراء" الكويتي.. والحكومة تصرف الأعمال لحين تشكيل أخرى

الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:25 م
قبول استقالة "مجلس الوزراء" الكويتي.. والحكومة تصرف الأعمال لحين تشكيل أخرى نواف الأحمد الجابر الصباح
إيمان حنا

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صدر أمر أميري بالكويت، اليوم الأحد، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وفق" كونا ".
 
وكان الدكتور محمد الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، قد أعلن أمس السبت؛ أن مجلس الوزراء تقدم باستقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022؛ تنفيذا لأحكام الدستور، ووفقا للمادة (57) من الدستور الكويتي؛ والتي تنص على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
 
وقال الفارس إن مجلس الوزراء رفع لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 يوم 11 أكتوبر الجارى.
 
 

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