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النتائج الأولية لانتخابات لاتفيا تظهر فوز حزب رئيس الوزراء بغالبية الأصوات

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:17 م
النتائج الأولية لانتخابات لاتفيا تظهر فوز حزب رئيس الوزراء بغالبية الأصوات لاتفيا
فاطمة شوقى

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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي جرت في لاتفيا، أمس السبت، فوز حزب رئيس الوزراء كريسيانيس كارينس بغالبية الأصوات، حيث أنه مع فرز أكثر من 97% من الأصوات، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات، اليوم الأحد، حصول حزب كارينس "الوحدة الجديد" المنتمي ليمين الوسط على 18.9% من الأصوات، في حين جاء "اتحاد الخضر والمزارعين" المعارض في المرتبة الثانية بحصوله على 12.8%، وحل ثالثا تحالف انتخابي وسطي جديد يدعى "اللائحة الموحدة" - وهو يتكون من عدة أحزاب إقليمية - بحصوله على 11%.
 
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن 8 أحزاب فقط أو تحالفات انتخابية تمكنت من تجاوز حاجز الـ5% لتؤمن تمثيلا في البرلمان المؤلف من 100 مقعد، فيما لم تتمكن أي من الأحزاب التي تخدم الأقلية الروسية في لاتفيا، والتي تشكل أكثر من 25% من تعداد السكان البالغ 1.9 مليون نسمة، من تأمين مقعد في البرلمان؛ إذ حصل حزب "هارموني" المدعوم من الأقلية الناطقة بالروسية على 4.8% من الأصوات، ما يمثل صفعة للحزب الذي حصد نحو 20% من أصوات الناخبين في انتخابات عام 2018.
 
وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات أن النسبة الأولية للمشاركة في الانتخابات بلغت 59%، وهي تعد زيادة بنحو 5% عن انتخابات عام 2018.
 
وتجدر الإشارة إلى أن لاتفيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2004.
 
 

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