النتائج الأولية لانتخابات لاتفيا تظهر فوز حزب رئيس الوزراء بغالبية الأصوات

فاطمة شوقى

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي جرت في لاتفيا، أمس السبت، فوز حزب رئيس الوزراء كريسيانيس كارينس بغالبية الأصوات، حيث أنه مع فرز أكثر من 97% من الأصوات، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات، اليوم الأحد، حصول حزب كارينس "الوحدة الجديد" المنتمي ليمين الوسط على 18.9% من الأصوات، في حين جاء "اتحاد الخضر والمزارعين" المعارض في المرتبة الثانية بحصوله على 12.8%، وحل ثالثا تحالف انتخابي وسطي جديد يدعى "اللائحة الموحدة" - وهو يتكون من عدة أحزاب إقليمية - بحصوله على 11%.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن 8 أحزاب فقط أو تحالفات انتخابية تمكنت من تجاوز حاجز الـ5% لتؤمن تمثيلا في البرلمان المؤلف من 100 مقعد، فيما لم تتمكن أي من الأحزاب التي تخدم الأقلية الروسية في لاتفيا، والتي تشكل أكثر من 25% من تعداد السكان البالغ 1.9 مليون نسمة، من تأمين مقعد في البرلمان؛ إذ حصل حزب "هارموني" المدعوم من الأقلية الناطقة بالروسية على 4.8% من الأصوات، ما يمثل صفعة للحزب الذي حصد نحو 20% من أصوات الناخبين في انتخابات عام 2018.

وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات أن النسبة الأولية للمشاركة في الانتخابات بلغت 59%، وهي تعد زيادة بنحو 5% عن انتخابات عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن لاتفيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2004.