اليوم السابع
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سلطان عمان يوافق على انضمام بلاده للاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:20 م
سلطان عمان يوافق على انضمام بلاده للاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق
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أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوما بانضمام بلاده إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.


وجاء في المرسوم السلطاني- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية، تمت الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وفقًا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على أحكام الفقرة (1) من المادة (23) من الاتفاقية المشار إليها، وعلى جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المشار إليه.


كما أصدر السلطان هيثم مرسوما سلطانيا بإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية إلى هيئة البيئة نقلًا من هيئة الطيران المدني، على أن تؤول إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية.
وأصدر سلطان عمان مرسوما بإجراء تنقلات وتعيينات لعدد من سفراء الدولة في عدة دول.


سلطنة عمان

هيثم بن طارق

سلطان عمان

الإرهاب النووى



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