التضخم يصل لأعلى مستوياته فى منطقة اليورو.. والقادة يبحثون عن حلول

فاطمة شوقى

يناقش وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو غدا الاثنين في لوكسمبورج كيفية مواجهة تضخم قياسي بنسبة 10٪، لاسيما الزيادة في فاتورة الكهرباء مع مخاوف من حدوث يتزايد الركود إذا ساءت مشاكل إمدادات الطاقة.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية، إلى أن النقاش حول الوضع الاقتصادى أصبح نقطة ثابتة ومحورية على جدول أعمال الوزراء منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وتعتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه في عام 2023 سينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة ضئيلة 0.3٪ وتحذر من أنه إذا كان هناك نقص في الغاز ، فإن العديد من الاقتصادات سيكون محكوم عليها بالركود ، وهي صورة مشابهة لتلك التي رسمها البنك المركزي الأوروبي (ECB). ) ، التي تتوقع نموًا بنسبة 0.9٪ العام المقبل ، لكنها ستنخفض بنفس الحجم إذا أغلقت روسيا صنبور الغاز تمامًا.

وتدرك مجموعة اليورو خطورة الظروف الحالية في الوقت الذى يعتبر الاقتصاد الأوروبى من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي ، مع تصاعد الأسعار دون وجود حلول قائمة خاصة في ظل أزمة الطاقة.

بعد النقاش حول الوضع الاقتصادي ، ستقوم مجموعة اليورو بالتحضير لاجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع التركيز على الاضطرابات في سوق العملات ، حيث انخفضت قيمة اليورو بشكل حاد مقابل الدولار ، مما زاد الضغط التضخمي في منطقة اليورو ، واضطر بنك إنجلترا للتدخل لوقف انهيار الجنيه الناجم عن خطة التخفيض الضريبي للحكومة البريطانية الجديدة.