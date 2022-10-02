ضبط شحنة كوكايين بالصدفة على أحد شواطئ ويلز قيمتها 90 مليون إسترلينى

كتبت: شيماء عبد المنعم

عثر على كمية من المواد مشتبه بها اتضح فيما بعد أنها كمية كبيرة من الكوكايين بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني على شاطئ غرب ويلز، حيث اكتشف أحد السكان الذي كان في نزهة في الصباح الباكر، حوالي 30 كيسًا أسودًا يحتوي كل منها على 30 عبوة مما يبدو أنه 1 كيلوجرام من المخدر، والرجل الثلاثينى كان يتجول على طول شاطئ Tan-y-Bwlch بالقرب من Aberystwyth عندما تعثر فى الحقائب، حسبما نشر موقع الديلي ميل.

ويقول التقرير إن الأكياس السوداء التي كانت مقيدة بحبل وأوعية فارغة من جالون للطفو، جرفتها المياه على الشاطئ، وفي الداخل تم تسمية الكتل المشتبه بها التي يبلغ وزنها 1 كجم باسم ماركة الأزياء Dior.



كمية الكوكايين التي تم ضبتها

وفي وقت سابق من هذا العام، تم وسم الكوكايين الذي جرفته الأمواج فوق خليج المكسيك بالولايات المتحدة بـ"Dior" ، كما عرضت عبوات الكوكايين في أستراليا العام الماضى، اسم المصمم، وقال الرجل الذى عثر على المخدرات - لم يرغب في الكشف عن اسمه - لصحيفة The Mail on Sunday: "كنت بالخارج في رحلة مشي في الصباح الباكر عندما رأيت شيئًا ما على الشاطئ، وتوجهت إليه وعرفت ما هو على الفور".

ويوضح التقرير أن سيدة عجوز اتصلت بعد ذلك بالشرطة وجاءوا بعد حوالي نصف ساعة، وقطعوا كيسًا بدا وكأنه كوكايين نقي، ثم سحبوها من الشاطئ وأخذوها، وتقدر قيمة سوق الكوكايين في المملكة المتحدة بأكثر من 25.7 مليون جنيه إسترليني يوميًا، وفقًا لأحدث تقييم للتهديد الاستراتيجي لوكالة الجريمة الوطنية.

وكشفت الأرقام الصادرة عن الوكالة في وقت سابق من هذا العام كيف ارتفعت مضبوطات الكوكايين على مستوى البلاد بنسبة 161 في المائة بين أوائل عام 2020 وأوائل العام الماضي، فيما لم ترد شرطة Dyfed-Powys علي الواقعة حتي الآن.