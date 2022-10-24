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اخبار 24 ساعة.. الصحة تدشن أول لانش إسعاف بحرى بمصر لتقديم الخدمات للمواطنين

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:00 ص
اخبار 24 ساعة.. الصحة تدشن أول لانش إسعاف بحرى بمصر لتقديم الخدمات للمواطنين لانش اسعاف
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

 

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وزارة الصحة

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