اخبار 24 ساعة.. الصحة تدشن أول لانش إسعاف بحرى بمصر لتقديم الخدمات للمواطنين

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التعليم توجه بتفعيل حصة الريادة للصفوف بالمرحلة الابتدائية
حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر من 2014 حتى 2021.. إنفوجراف
أهم الفتاوى الطبية لدار الإفتاء.. القتل الرحيم وزراعة الأعضاء أبرزها
9 مديريات تعليمية تشارك بمعرض المدرسة المنتجة
نقيب المهندسين: التدريب أساس علاج سلبيات التعليم الهندسي وربط المهندس بمتطلبات سوق العمل
اتحاد الصيادلة العرب: الثلاثاء مؤتمر لبحث دعم الصناعة الدوائية والاستثمار
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