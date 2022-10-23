أبرز جهود الدولة لمواجهة تداعيات كورونا والحرب على الأمن الغذائى.. إنفوجراف

تعرض الأمن الغذائى العالمى إلى أزمة طاحنة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، لما تمثله الدولتان من حيث حجم الإنتاج العالمى من الحبوب سنويا، وهو ما عكسته المؤشرات الصادرة عن التقرير العالمى عن الأزمات الغذائية الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية فى مايو 2022، فإن نحو 193 مليون شخص فى 52 دولة عانت من انعدام الأمن الغذائى الحاد فى عام 2021، وهذا ما يمثل زيادة بنحو 40 مليون شخص مقارنة بعام 2020.

وفى هذا الإطار لم تسلم مصر من تأثير هذه الأزمات كباقى دول العالم، نظرا لاضطراب سلاسل الإمداد على خلفية انتشار جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، فعلى الرغم من الاتجاه التنازلى لمعدلات التضخم المصرية منذ 2019 إلا أنها بدأت فى الارتفاع نتيجة نقشى الجائحة، ليرتفع معدل التضخم فى مصر بنسبة 28.2% فى إبريل الماضى مقارنة بشهر مارس لنفس العام، وبنسبة 20% فى يونيه مقارنة بشهر مايو من نفس العام.

وبعد أن بدأ فى الاستقرار النسبي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتفاقم ارتفاع الأسعار بنسبة 40.3% فى شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فبراير 2022، حيث أدت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية إلى حدوث ارتفاع حاد فى مؤشر أسعار الأغذية وأسعار الحبوب الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة ليبلغ أعلى مستوى له منذ عقود فى مارس 2022، حيث بلغ 159.7 نقطة، بزيادة قدرها 339% عن شهر مارس 2021.