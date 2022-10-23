الصحة تدشن أول لانش إسعاف بحرى بمصر لتقديم الخدمات للمواطنين.. صور

كتب ــ وليد عبد السلام

دشنت الهيئة العامة للإسعاف التابعة لوزارة الصحة والسكان، أول لنش إسعاف بحرى فى مصر لتقديم الخدمات الإسعافية في البحر للمواطنين، وقالت هيئة الإسعاف: خطوة قد تبدو للبعض صغيرة، ولكنها تمثل وثبة كبيرة للمنظومة الصحية المصرية، ولهيئة الإسعاف المصرية.

وأضافت هيئة الإسعاف المصرية، أن اللنش البحرى بطول 14 متراً وبتجهيزات تقارب وحدة العناية المركزة المتواجدة بالمستشفيات كما يحتوى على أجهزة لعلاج حالتين في نفس الوقت وبالطواقم الاسعافية المدربة.

وتابعت هيئة الإسعاف: يعمل اللانش البحرى تحت أقصى الظروف وبمصاحبة تغطية أرضية عبر الأسطول الإسعافي وبمنظومة اتصال وإنذار ومتابعة تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة.