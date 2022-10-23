اليوم السابع
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المديريات التعليمية توجه تعليمات للمدارس حفاظا على سلامة الطلاب حال سقوط أمطار

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:36 م
المديريات التعليمية توجه تعليمات للمدارس حفاظا على سلامة الطلاب حال سقوط أمطار أمطار - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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أعلنت المديريات التعليمية تدابير وضوابط يجب تطبيقها بالمدارس حالة سقوط أمطار، موجهة بصل التيار الكهربائى فورا عن المدرسة فى حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات وإصلاح مفاتيح الكهرباء ومراجعة وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك، والحرص على نظافة أسطح المدراس وعدم وجود أي مخلفات عليها وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حالة وجود مطر وبرق والتنبية المشدد على أبنائنا فى الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى رحلتي الذهاب والعودة إلى المدرسة، وكذلك عدم العبث بمياه الأمطار المتجمعة بالشوارع خوفا من وجود أى خطر تحتها "كهرباء أو بئر".
 
وتابعت المديريات: تشكل لجنة بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ تلك التعليمات ومتابعة الأحوال حال سقوط الأمطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور والإبلاغ فورا عن أى حالة طارئة لا تقدر المدرسة على التعامل معها وحالة الطوارئ الاتصال علي أمن الإدارة فورا.
 

التربية والتعليم

تعليمات التعامل مع سقوط أمطار فى المدارس

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